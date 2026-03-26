All’auditorium “Carlo Cavalieri” il pianista Alessio Manini

Grosseto – L’auditorium dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” sabato 28 marzo alle 17.00, ospita un nuovo appuntamento musicale promosso da Fondazione Grosseto Cultura. Protagonista del concerto sarà il pianista Alessio Manini, interprete di un programma che unisce linguaggi e repertori diversi, proponendo al pubblico un percorso musicale capace di attraversare generi e atmosfere differenti.

L’evento è riservato ai soci della Fondazione Grosseto Cultura; sarà comunque possibile sottoscrivere la card associativa direttamente in occasione dell’evento, al costo di 5 euro.

Il concerto offrirà un itinerario che spazia dalle grandi pagine della tradizione operistica italiana alla canzone d’autore, fino alle celebri colonne sonore del cinema. Un repertorio variegato che accosta compositori e autori di epoche e ambiti differenti, restituendo un panorama musicale ricco di riferimenti culturali. In programma musiche di Armstrong, Bellini, Catalani, Mascagni, Modugno, Morricone, Ortolani, Puccini, Rota, Saint-Saëns, Tosti, Verdi e altri autori che hanno contribuito in modo significativo alla storia della musica tra teatro, cinema e canzone.