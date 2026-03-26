All’auditorium “Carlo Cavalieri” il pianista Alessio Manini

L’evento è riservato ai soci della Fondazione Grosseto Cultura; sarà comunque possibile sottoscrivere la card associativa direttamente in occasione dell’evento, al costo di 5 euro.
Il concerto offrirà un itinerario che spazia dalle grandi pagine della tradizione operistica italiana alla canzone d’autore, fino alle celebri colonne sonore del cinema. Un repertorio variegato che accosta compositori e autori di epoche e ambiti differenti, restituendo un panorama musicale ricco di riferimenti culturali. In programma musiche di Armstrong, Bellini, Catalani, Mascagni, Modugno, Morricone, Ortolani, Puccini, Rota, Saint-Saëns, Tosti, Verdi e altri autori che hanno contribuito in modo significativo alla storia della musica tra teatro, cinema e canzone.