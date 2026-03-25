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“Settimana della Salute”: online l’avviso per le associazioni che vogliono partecipare all’iniziativa

di Redazione
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Grosseto. Pubblicato l’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla giornata inaugurale della “Settimana della Salute” 2026, l’evento promosso dal Comune di Grosseto in collaborazione con il Coeso – Società della Salute, in programma dal 5 all’8 maggio.

L’avviso è rivolto alle cooperative che gestiscono servizi per conto della Società della Salute, alle associazioni che fanno parte del medesimo comitato e alle associazioni di volontariato operanti nel settore sociosanitario sul territorio provinciale, le quali potranno partecipare alla “Piazza della salute” con propri gazebo/desk espositivi per attività info-promozionale. L’appunto è fissato nelle piazze Dante Alighieri e Duomo martedì 5 maggio dalle 10.30 alle 18.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 15 aprile 2026, compilando il modulo di seguito allegato e inviandolo all’e-mail settimanadellasalutegr@gmail.com.

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