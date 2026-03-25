“Le avventure di Stefano e Chase”: lo studente Stefano Di Rosa dona il suo libro al sindaco

Grosseto. Questa mattina il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato Stefano Di Rosa, alunno della I AR del professionale agrario dell’Isis Leopoldo II di Lorena.
Nell’occasione, Stefano ha consegnato al primo cittadino “Le avventure di Stefano e Chase”, un volumetto nato dall’idea del professor Stefano D’Onofrio in collaborazione con l’educatrice Sofia Ongaro, nella volontà di valorizzarne il talento narrativo.
Presente all’incontro anche Valentina Corsetti, presidente della Consulta della disabilità.