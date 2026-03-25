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“Le avventure di Stefano e Chase”: lo studente Stefano Di Rosa dona il suo libro al sindaco

Presente all'incontro anche Valentina Corsetti, presidente della Consulta della disabilità

di Redazione
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Grosseto. Questa mattina il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha incontrato Stefano Di Rosa, alunno della I AR del professionale agrario dell’Isis Leopoldo II di Lorena.

Nell’occasione, Stefano ha consegnato al primo cittadino “Le avventure di Stefano e Chase”, un volumetto nato dall’idea del professor Stefano D’Onofrio in collaborazione con l’educatrice Sofia Ongaro, nella volontà di valorizzarne il talento narrativo.

Presente all’incontro anche Valentina Corsetti, presidente della Consulta della disabilità.

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