Lavori dell’Enel: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente

Castiglione della Pescaia (Grosseto). E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (giovedì 26 marzo) eseguirà un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, con particolare riferimento alla cabina denominata Tirli, importante snodo elettrico che fornisce alimentazione alla frazione omonima.

I lavori

Si tratta di un’attività di manutenzione per la sostituzione del trasformatore dell’impianto, che sarà rinnovato attraverso l’installazione di una nuova macchina di ultima generazione, con elevati standard tecnologici e ambientali, e di maggiore potenza, utile a fornire più energia anche ad attività commerciali nonché alle utenze residenziali della zona. Nell’occasione, le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica. Le attività si svolgeranno con un’attenzione particolare alla sostenibilità, al decoro urbano e all’innovazione.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per motivi di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani (giovedì 26 marzo), a partire dalle 10, con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze nel centro abitato di Tirli, tra piazza del Popolo, via degli Orzali, via della Chiesa, piazza del Commercio e vie limitrofe (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati attraverso affissioni nella zona interessata. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione informa inoltre che, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione.

Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.