“Nidi Gratis”: Il Comune aderisce alla misura della Regione

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha deliberato l’adesione all’avviso pubblico della Regione Toscana, finanziato con risorse Fse+ 2021/2027, relativo alla misura “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2026/2027, finalizzata a sostenere la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia.

Con il provvedimento, l’amministrazione conferma il proprio impegno nel garantire un concreto supporto alle famiglie, favorendo l’accesso ai nidi e ai servizi per l’infanzia attraverso l’abbattimento dei costi di frequenza.

«Con questa adesione – dichiarano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante – rafforziamo il nostro impegno concreto a favore delle famiglie e dei più piccoli. La misura “Nidi Gratis” rappresenta un’opportunità importante per sostenere l’accesso ai servizi educativi, promuovere l’uguaglianza delle opportunità e conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori».

Per l’annualità 2026/2027 è dunque previsto un finanziamento regionale complessivo stimato in 830.000 euro circa, suddiviso in 415.000 euro circa per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, con eventuali variazioni che potranno essere successivamente approvate dagli organi competenti.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire l’attivazione tempestiva delle procedure necessarie.