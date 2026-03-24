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Strade lente e nuove destinazioni: un incontro su outdoor e valorizzazione del territorio

Venerdì 27 marzo alle 15.00 alla sala meeting della Marina di Scarlino

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). Prosegue il percorso di “Direzione Scarlino – Dialoghi sul turismo che cambia”, la rassegna promossa dall’assessorato al turismo del Comune di Scarlino con il supporto del Parco nazionale delle Colline Metallifere e la collaborazione di Acta. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 27 marzo alle 15.00 nella sala meeting della Marina di Scarlino al Puntone.

L’incontro

L’incontro, dal titolo “Strade lente, nuove destinazioni. Outdoor e valorizzazione del territorio”, sarà dedicato al turismo lento e alle opportunità legate alla crescente domanda di esperienze all’aria aperta. Cammini, percorsi cicloturistici e trail rappresentano oggi uno dei segmenti più dinamici del turismo contemporaneo, capaci di generare nuove forme di scoperta dei territori e di sostenere un modello di sviluppo attento alla qualità dell’ambiente e alla valorizzazione delle comunità locali.

A portare la propria esperienza saranno Andrea Borchi, founder di Tuscany Trail, Emiliano Pinzi, di Tasso Trail Solution, e Davide Aldrighetti, di NativeLab. L’incontro offrirà uno spazio di confronto tra esperienze, progettualità e buone pratiche legate allo sviluppo di reti di percorsi e alla promozione di destinazioni legate all’outdoor.

«Il turismo legato all’outdoor e alla mobilità lenta rappresenta una grande opportunità per territori come il nostro – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. Stiamo lavorando per valorizzare sempre di più il patrimonio naturale e paesaggistico di Scarlino, rafforzando la rete dei sentieri e costruendo collaborazioni con chi, a livello nazionale e internazionale, sta contribuendo a innovare il modo di vivere e raccontare i territori».

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri ideato per creare occasioni di confronto tra amministratori, professionisti e operatori del settore turistico, con l’obiettivo di approfondire le trasformazioni in atto nel modo di viaggiare e individuare nuove prospettive di sviluppo per il territorio.

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