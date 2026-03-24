Verso le amministrative, gli ex consiglieri di maggioranza: “Ci ricandidiamo, ecco perchè”

Sorano (Grosseto). “Dopo le nostre dimissioni che hanno portato al commissariamento del Comune, decisione sofferta, ma della quale non ci siamo pentiti a fronte di una situazione diventata insostenibile, abbiamo deciso di ricandidarci”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono gli ex consiglieri comunali di Sorano Barbara Belcari, Albano Carrucoli, Francesco Corfidi, Letizia Gagliardi, Matteo Santarelli.

“La nostra lista – continua la nota – si chiamerà ‘Rinnovamento Comune’ perché vogliamo chiudere con il personalismo e con la poca trasparenza nell’amministrare il Comune, che sono stati poi i motivi principali delle nostre dimissioni – prosegue il comunicato – Al tempo stesso ci proponiamo di rinnovare e svecchiare la politica locale, non tanto nel senso anagrafico, ma per migliorare la vita pubblica, sociale e culturale della nostra comunità e allargare la partecipazione. Questo significa, fra l’altro, riconoscere il merito e le capacità delle persone senza favoritismi e senza tener conto delle loro convinzioni politiche. Significa anche promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della partecipazione attiva, amministrare il Comune con collegialità e trasparenza combattendo metodi accentratori di potere personale. E ancora significa agire esclusivamente per il bene comune”.

“Stiamo predisponendo, assieme agli altri candidati e con molti contributi esterni, il programma elettorale che presenteremo ai cittadini e sul quale intendiamo confrontarci con tutte le realtà del territorio – proseguono i cinque ex consiglieri –. In questi giorni, oltre alla vergognosa lettera anonima che cerca inutilmente di colpire il parroco di Sorano don Antonio, al quale va tutta la nostra solidarietà e stima, circolano lettere offensive e denigratorie con ricostruzioni false di quello che è accaduto in Comune e perché è accaduto. Le offese qualificano chi le fa e confermano il suo carattere autoritario, ma respingiamo con forza l’accusa, in particolare nei confronti di chi ha avuto incarichi nella Giunta, di non esserci impegnati e di aver trascurato, se non peggio, gli interessi e le necessità del territorio”.

“Come abbiamo già documentato in una lettera aperta indirizzata ai cittadini, le cose sono andate in modo ben diverso e abbiamo la serena coscienza di aver lavorato molto – termina la nota –. Vorremmo ampliare e concludere questo lavoro e per questo chiediamo e chiederemo la fiducia dei cittadini”.