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Pesca, Rossi: “Dal Governo Meloni risposte concrete contro il caro carburanti”

Il deputato grossetano: "Esecutivo vicino a pescatori maremmani"

di Redazione
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Grosseto. “Il Governo Meloni, con il Ministro Francesco Lollobrigida, ha dato una risposta immediata e concreta a un settore strategico come quello della pesca, messo a dura prova dall’aumento dei costi energetici”. È quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, intervenendo sulle misure approvate dal Consiglio dei Ministri a sostegno del comparto ittico.

“Il credito d’imposta fino al 20% per l’acquisto di carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio, per un plafond complessivo di circa 10 milioni di euro, rappresenta un aiuto reale e tangibile per le imprese della pesca – prosegue Rossi –. Si tratta di uno strumento che consente alle marinerie di compensare una parte significativa dei rincari, garantendo continuità alle attività e tutela dell’intera filiera”.

“Accanto a questo intervento – aggiunge il deputato – il Governo ha previsto anche una riduzione temporanea delle accise sui carburanti, con un taglio di circa 25 centesimi al litro per benzina e gasolio e di 12 centesimi al chilo per il Gpl, oltre a un rafforzamento dei controlli contro eventuali speculazioni. Misure che, nel loro complesso, alleggeriscono concretamente i costi per chi lavora ogni giorno in mare. Queste misure avranno effetti importanti anche in Toscana e nella provincia di Grosseto, dove il settore della pesca rappresenta una componente fondamentale dell’economia locale. Penso in particolare alle marinerie di Porto Santo Stefano e Castiglione della Pescaia, realtà che conosco bene e alle quali ho sempre dedicato attenzione e impegno sia istituzionale che politico”.

“Si tratta di un segnale chiaro: il Governo è al fianco dei pescatori con strumenti concreti, ascoltando le loro esigenze e intervenendo con tempestività. In un momento complesso come questo a livello internazionale, sostenere il comparto ittico significa difendere lavoro, tradizione e qualità delle nostre produzioni”, conclude Fabrizio Rossi.

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