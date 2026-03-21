Verso il Piano strutturale e il Piano operativo: conclusi gli incontri pubblici con i cittadini

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si è concluso con l’incontro nella sala della delegazione comunale di Punta Ala il ciclo di appuntamenti pubblici promossi dall’amministrazione di Castiglione della Pescaia dedicati alla presentazione dei nuovi strumenti urbanistici: Piano strutturale e Piano operativo.

Un percorso di informazione e confronto diretto con la cittadinanza che ha coinvolto il capoluogo e le frazioni, con l’obiettivo di illustrare i contenuti e le prospettive dei nuovi strumenti di pianificazione e, allo stesso tempo, ascoltare le esigenze e le osservazioni dei cittadini.

Da Tirli a Buriano, da Vetulonia a Punta Ala, passando per il capoluogo, ogni incontro ha rappresentato un importante momento di dialogo, con una partecipazione attenta e attiva da parte della comunità locale, interventi e domande mirate ad approfondire i temi legati allo sviluppo e alla tutela del proprio territorio.

«Questi appuntamenti – dichiara il vicesindaco Federico Mazzarello – hanno rappresentato un passaggio significativo nel percorso partecipativo promosso dall’amministrazione, ci hanno consentito di fornire ai cittadini informazioni puntuali sui contenuti dei nuovi strumenti urbanistici e approfondire, frazione per frazione, gli aspetti specifici e le esigenze di ogni territorio. Il tutto con la massima trasparenza e la volontà di condividere le scelte che riguardano il futuro di Castiglione della Pescaia. Il dialogo con i cittadini è fondamentale, l’obiettivo dell’amministrazione è proprio il coinvolgimento della comunità nelle scelte strategiche che accompagneranno lo sviluppo e la tutela del territorio nei prossimi anni».

«La redazione del Piano strutturale – aggiunge il sindaco Elena Nappi – è il risultato di un lavoro durato 18 mesi, che ha richiesto un grande impegno da parte degli uffici comunali ed è stato svolto in larga parte da personale interno. Questo per una precisa scelta politica improntata all’oculatezza: valorizzare le competenze interne, che conoscono a fondo il territorio, riducendo al minimo il ricorso a incarichi esterni. Stiamo portando a termine la redazione di tutti i principali strumenti urbanistici: è già stato approvato il Piano della costa, adesso stiamo lavorando all’approvazione del Piano strutturale e abbiamo avviato il percorso che ci porterà all’adozione del Piano operativo e del primo Piano del porto. Si tratta di strumenti strategici per il futuro del nostro territorio con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di tutte le categorie economiche locali».

Il termine per la presentazione delle osservazioni al Piano strutturale è fissato al 29 marzo 2026.