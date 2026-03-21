Lotta al caporalato in agricoltura: riunione delle task force interprovinciali di Grosseto e Siena

Grosseto. Giovedì 19 marzo si sono tenute contemporaneamente, in collegamento da remoto, a Grosseto e Siena le riunioni delle task force interprovinciali istituite nelle due Prefetture per il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

I nuclei, composti da esponenti delle due Province, forze dell’ordine, ispettorato del lavoro e rappresentanti dei servizi previdenziali e assistenziali, mirano a sviluppare un lavoro di analisi nei confronti delle attività messe in campo dalle cosiddette aziende senza terra e di progettualità per le situazioni di sfruttamento lavorativo e degrado abitativo presenti nelle due province, promuovendo al contempo la diffusione della legalità e di buone pratiche, con un focus sul lavoro a giornata in Maremma e in Valdichiana.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di azioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in quanto il contrasto al caporalato e alle forme di sfruttamento lavorativo rappresenta un presidio fondamentale non solo per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, ma anche per la prevenzione di fenomeni di illegalità diffusa, degrado sociale e infiltrazioni criminali nel tessuto economico locale.

Nel corso degli incontri, finalizzati alla definizione e alla condivisione di linee guida operative comuni, non limitate all’azione repressiva, ma orientate anche alla prevenzione, è stata ribadita la volontà di implementare un protocollo volto a favorire pratiche agricole etiche e conformi alla normativa vigente. In tale prospettiva, è stata inoltre sottolineata l’importanza del coordinamento interistituzionale quale strumento essenziale per rafforzare l’efficacia delle attività di vigilanza e garantire condizioni di sicurezza e legalità sul territorio.