Dalla crisi in Medio Oriente al Pacchetto Vino: Coldiretti organizza incontri con gli associati

Grosseto. Caro energia, modifica del codice doganale, semplificazione amministrativa, pacchetto vino, misure del nuovo Complemento di sviluppo rurale (ex Psr), il bando Agrisolare per favorire la produzione di energia rinnovabile dal sole e il recupero delle risorse della Politica agricola comune: sono queste alcune delle principali tematiche al centro del ciclo di incontri sul territorio, partito nei giorni scorsi con i primi appuntamenti a Sorano e Magliano, promossi da Coldiretti Grosseto in vista della prossima assemblea regionale.

Un nuovo momento di confronto e aggiornamento con la base sociale per fare il punto insieme sullo stato delle attività sindacali e delle iniziative in corso a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, sullo sfondo di uno scenario internazionale sempre più complesso, fragile e imprevedibile. Gli incontri sono coordinati dal presidente provinciale Simone Castelli e dal direttore provinciale Milena Sanna.

I prossimi incontri

I prossimi appuntamenti sono in agenda lunedì 23 marzo (alle 18) ad Albinia, nella sede del Consorzio Agrario, e a Manciano (alle 21), nella sala Le Stanze (via Cavour); martedì 24 marzo (alle 15) a Ribolla, nella sala parrocchiale, e ad Arcidosso (alle 20), nella sala del Consiglio comunale; mercoledì 25 marzo (alle 20) a Paganico, nella sala della Misericordia; giovedì 26 marzo (alle17.30) a Grosseto, nella sala riunioni della sede provinciale in via Roma 3; venerdì 27 marzo (alle 11) a Massa Marittima, nella sala Mariella Gennai.

Per informazioni rivolgersi agli uffici territoriali o consultare il sito www.grosseto.coldiretti.it

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