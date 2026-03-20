Home AgricolturaDalla crisi in Medio Oriente al Pacchetto Vino: Coldiretti organizza incontri con gli associati
AgricolturaAgricoltura GrossetoGrosseto

Dalla crisi in Medio Oriente al Pacchetto Vino: Coldiretti organizza incontri con gli associati

I prossimi appuntamenti sono in agenda lunedì 23 marzo ad Albinia e Manciano

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. Caro energia, modifica del codice doganale, semplificazione amministrativa, pacchetto vino, misure del nuovo Complemento di sviluppo rurale (ex Psr), il bando Agrisolare per favorire la produzione di energia rinnovabile dal sole e il recupero delle risorse della Politica agricola comune: sono queste alcune delle principali tematiche al centro del ciclo di incontri sul territorio, partito nei giorni scorsi con i primi appuntamenti a Sorano e Magliano, promossi da Coldiretti Grosseto in vista della prossima assemblea regionale.

Un nuovo momento di confronto e aggiornamento con la base sociale per fare il punto insieme sullo stato delle attività sindacali e delle iniziative in corso a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, sullo sfondo di uno scenario internazionale sempre più complesso, fragile e imprevedibile. Gli incontri sono coordinati dal presidente provinciale Simone Castelli e dal direttore provinciale Milena Sanna.

I prossimi incontri

I prossimi appuntamenti sono in agenda lunedì 23 marzo (alle 18) ad Albinia, nella sede del Consorzio Agrario, e a Manciano (alle 21), nella sala Le Stanze (via Cavour); martedì 24 marzo (alle 15) a Ribolla, nella sala parrocchiale, e ad Arcidosso (alle 20), nella sala del Consiglio comunale; mercoledì 25 marzo (alle 20) a Paganico, nella sala della Misericordia; giovedì 26 marzo (alle17.30) a Grosseto, nella sala riunioni della sede provinciale in via Roma 3; venerdì 27 marzo (alle 11) a Massa Marittima, nella sala Mariella Gennai.

Per informazioni rivolgersi agli uffici territoriali o consultare il sito www.grosseto.coldiretti.it

Per informazioni: https://grosseto.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @cdGrosseto, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Castagna Monte Amiata Igp: nuovo disciplinare per rilanciare...

Referendum sulla giustizia, la Fisac Cgil: “Diciamo No...

Rinnovata la “Carta del pane”: il Comune aiuta...

Grosseto conferisce la civica benemerenza alla memoria di...

“Trame di mito”: in sala Pegaso la mostra...

Referendum sulla riforma della giustizia: “La Maremma per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: