I pensionati di Confartigianato celebrano la festa provinciale: appuntamento all’Eden

Grosseto. Si terrà sabato 21 marzo, alle 10.30, nella sala Eden di Grosseto, sulle Mura medicee al Bastione Garibaldi, la 23ª festa provinciale dell’Anap Confartigianato Grosseto, un appuntamento ormai consolidato che riunisce associati, rappresentanti istituzionali e dirigenti dell’associazione a livello territoriale, regionale e nazionale.

La giornata si aprirà con i saluti e l’introduzione di Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto, e proseguirà con gli interventi di Roberto Malfetti, presidente dell’Anap provinciale, Guido Celaschi, presidente nazionale dell’Anap, Angiolo Galletti, presidente dell’Anap Toscana, e Luigi Nicolamme, presidente dell’Anap Lazio.

Saranno inoltre presenti Gianpaolo Palazzi, vicepresidente nazionale dell’Anap, Fabio Menicacci, segretario generale nazionale dell’Anap, insieme ai rappresentanti dei direttivi regionali di Arezzo, Pistoia e Siena.

La conferenza

Al centro dell’incontro il tema della salute e del benessere nella terza età, con una conferenza dal titolo “Dalla ginnastica della memoria all’atelier Alzheimer: attività e strategie per sostenere il benessere e rallentare il decadimento cognitivo”, a cura della dottoressa Gaia Guidotti.

Un momento di approfondimento che intende offrire strumenti concreti e spunti di riflessione su un tema di grande attualità, con particolare attenzione alla qualità della vita delle persone anziane e al ruolo delle attività cognitive e relazionali.

La giornata proseguirà con il tradizionale pranzo sociale, occasione di incontro e convivialità tra gli associati.

La festa provinciale dell’Anap rappresenta ogni anno un momento importante per rafforzare il senso di comunità, condividere esperienze e affrontare insieme le principali tematiche che riguardano il mondo degli anziani e dei pensionati, valorizzando il ruolo attivo che essi continuano a svolgere nella società.