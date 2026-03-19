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“Scriabin Concert Series”: recital pianistico di Alessandro Mennini nella Chiesa dei Bigi

Il concerto è in programma sabato 21 marzo

di Redazione
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Grosseto. Al Polo culturale Le Clarisse torna la rassegna “Scriabin Concert Series“, dedicata al grande repertorio pianistico, diretta e curata dal maestro e direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, Antonio Di Cristofano.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 21 marzo alle 17.00, con il recital del pianista Alessandro Mennini, giovane interprete già attivo in numerose rassegne e contesti concertistici italiani ed europei.

Il costo del biglietto è 8 euro, con riduzione a 6 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e 3 euro per gli allievi del “Giannetti”. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.5372994.

Il concerto

Il programma del recital propone un percorso nel repertorio pianistico tra Ottocento e Novecento, con pagine di Robert Schumann (Allegro op. 8), Claude Debussy (Images, II serie), Béla Bartók (Sonata Sz. 80) e la trascrizione pianistica realizzata da Guido Agosti da L’Uccello di fuoco di Igor Stravinsky.

Nato nel 1999, Mennini inizia lo studio del pianoforte nel 2012 con il maestro Michele Massaro, suo insegnante fino all’ingresso in conservatorio. Dal 2015 al 2022 frequenta il conservatorio di Perugia nella classe del maestro Mauro Nadir Matteucci, conseguendo sia il diploma accademico di primo sia quello di secondo livello con il massimo dei voti e la menzione d’onore.

La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi sia come solista sia in formazioni cameristiche in diverse città italiane ed europee. Attualmente frequenta la Fondazione accademia di Imola “Incontri col maestro” nella classe di Alessandro Taverna.

Da marzo 2025, ricopre il ruolo di accompagnatore al pianoforte e professore d’orchestra in pianoforte e celesta nell’Orchestra sinfonica nazionale della Rai.

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