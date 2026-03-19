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Torna il mercato in paese: ecco le prossime date

di Redazione
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Montieri (Grosseto). E’ ripartito il mercato di Montieri, con il percorso sperimentale voluto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le principali organizzazioni di categoria.

Le date

Il mercato si svolge, come da tradizione, in piazza XXV Aprile, ma ogni quindici giorni. Dopo la positiva giornata di debutto del 16 marzo scorso, ecco il calendario dei prossimi mesi: lunedì 30 marzo, lunedì 13 aprile, lunedì 27 aprile, lunedì 11 maggio, lunedì 25 maggio, lunedì 8 giugno, lunedì 22 giugno, lunedì 6 luglio, lunedì 20 luglio, lunedì 3 agosto, lunedì 17 agosto, lunedì 31 agosto, lunedì 14 settembre, lunedì 28 settembre, lunedì 12 ottobre, lunedì 26 ottobre, lunedì 9 novembre, lunedì 23 novembre, lunedì 7 dicembre, lunedì 21 dicembre.

Appuntamento quindi al mattino di lunedì 30 marzo, in piazza XXV Aprile, per il mercato di Montieri.

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