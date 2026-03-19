Home Ambiente“Corpi minori”: in città il convegno dell’Unione astrofili italiani
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

“Corpi minori”: in città il convegno dell’Unione astrofili italiani

Sabato 21 e domenica 22 marzo due giornate di incontro e approfondimento dedicate all'astronomia e alla ricerca amatoriale

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 6 views

Grosseto. Il Museo di storia naturale della Maremma ospita, sabato 21 e domenica 22 marzo, il XII meeting “Corpi minori” dell’Unione astrofili italiani, organizzato dall’osservatorio comunale di Grosseto. Un appuntamento che riunisce appassionati, studiosi e divulgatori scientifici impegnati nel campo dell’astronomia e nello studio dei piccoli corpi del sistema solare.

Il programma

Le giornate di lavoro inizieranno la mattina – la prima intorno alle 9.30, la seconda alle 9 – per concludersi nel pomeriggio con gli interventi e i momenti di confronto tra i partecipanti.

Il meeting rappresenta un’importante occasione di aggiornamento sulle attività di osservazione del cielo e sulle ricerche condotte dagli astrofili italiani, con contributi dedicati allo studio di asteroidi, comete e meteore, alle tecniche di osservazione e alle esperienze di ricerca realizzate in collaborazione con istituti scientifici e osservatori astronomici.

L’iniziativa riunirà soci e rappresentanti di associazioni astronomiche provenienti da diverse parti d’Italia, favorendo lo scambio di esperienze e la condivisione di progetti dedicati allo studio e alla conoscenza dell’universo.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Scriabin Concert Series”: recital pianistico di Alessandro Mennini...

Vino, Coldiretti: “Incubo flavescenza dorata, malattia mette a...

“San Francesco – Il Cantico”: lo spettacolo di...

Fiumi, Italia Nostra e Occhio in Oasi: “Tagli...

Pesca, Simiani: “Dal Governo solo spiccioli elettorali, settore...

Referendum sulla giustizia, gli avvocati per il No:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: