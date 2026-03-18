Celebrazioni in onore di Santa Caterina: anche Castel del Piano protagonista

Castel del Piano (Grosseto). Il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini, è stata invitata a Siena a partecipare al Comitato cateriniano senese per le celebrazioni in onore di Santa Caterina. L’incontro si è tenuto martedì 17 marzo nel palazzo arcivescovile di Siena per presentare e ufficializzare il programma delle manifestazioni.

L’evento sancirà ulteriormente il rapporto speciale tra Santa Caterina e la comunità di Castel del Piano e in particolare con quella di Montegiovi. Alle celebrazioni parteciperanno le associazioni di volontariato e le parrocchie di Castel del Piano, insieme alla banda musicale che accompagnerà il corteo della processione.

Il Comune di Castel del Piano donerà l’olio per alimentare la lampada votiva a nome delle comunità dell’Arcidiocesi e il sindaco Cinzia Pieraccini interverrà in Duomo durante la prolusione in onore della Santa.