Il falco lanario al centro di una conferenza: appuntamento al Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Sabato 21 marzo, alle 17, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà un evento dal titolo “Essere o non essere un lanario? Caratterizzazione genetica di Falco biarmicus nell’area mediterranea. Il contributo del Life Lanner”, a cura del dottor Lorenzo Attili e della dottoressa Rita Lorenzini, dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Interverrà anche il dottor Giuseppe Puddu, responsabile tecnico del progetto Life Lanner.

Negli ultimi decenni la numerosità e l’areale del lanario in Italia si sono molto contratti, principalmente per cause antropiche, e la specie è classificata come vulnerabile nella Lista rossa Iucn dei vertebrati italiani (2013).

La conferenza intende presentare i risultati di uno studio, realizzato nell’ambito del progetto Life Lanner e coordinato da Izslt, in cui è stata esaminata la variabilità genetica di 115 esemplari appartenenti a tre sottospecie di lanario presenti nel Mediterraneo. La “caratterizzazione genetica” non è solo un atto scientifico, ma uno strumento operativo essenziale per la sopravvivenza del lanario feldeggii nel Mediterraneo.

Il progetto Life Lanner rappresenta uno sforzo congiunto di esperti di conservazione e ricercatori per cercare di invertire il declino della popolazione di falco lanario e garantire la sua sopravvivenza nel continente europeo.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).