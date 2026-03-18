Fondazione Bianciardi: alla Chelliana un seminario dedicato ad Aldo Mazzolai

Grosseto. La Fondazione Luciano Bianciardi annuncia il quinto incontro del ciclo di seminari “Maramad. Voci della provincia”, dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, attraverso lo studio dei suoi protagonisti.

Dopo aver approfondito la figura di Aladino Vitali, il ciclo prosegue venerdì 20 marzo, alle 17.30, con un incontro dedicato ad Aldo Mazzolai (1923-2009), archeologo, insegnante, divulgatore, storico direttore del Museo archeologico di Grosseto dal 1955 al 1984.

L’iniziativa, che avrà luogo nell’aula magna della Biblioteca Chelliana, intende ricordare la figura e l’impegno di Mazzolai nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino, oltre che illustrare il suo contributo alla cultura grossetana. Con i suoi libri e articoli, infatti, contribuì in modo significativo alla diffusione della memoria storica e culturale della Maremma nel secondo dopoguerra, assumendo un ruolo di di primo piano.

Relatori dell’incontro saranno Michele Gandolfi e Federico Masci (Fondazione Luciano Bianciardi) insieme a Stefano Campagna, vicepresidente dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec), ente che ha affiancato la Fondazione sin dalla gestazione dell’intero ciclo di seminari fornendo gli strumenti storici di indagine per un approccio complesso e interdisciplinare.

Il seminario ricostruirà, con dati e testimonianze, il ruolo svolto da Mazzolai nel dibattito culturale cittadino per collocarlo nel contesto della vita intellettuale del secondo Novecento. Sarà un’occasione per mettere a fuoco una figura ancora poco studiata, ma di notevole interesse per il suo posizionamento eccentrico e, per certi versi, polemico rispetto al coevo scenario culturale grossetano in mutamento.