Grosseto celebra gli 800 anni del transito di San Francesco: il programma delle iniziative

Grosseto. “Un anno importante per la famiglia francescana mondiale, 800 anni dal transito del Padre San Francesco”.

A dichiararlo, in un comunicato, è l’equipe organizzativa della celebrazione a Grosseto del transito di San Francesco.

“Uomo che con il suo forte desiderio di seguire Gesù è diventato un ‘alter Christus’ – continua la nota -. In questa maniera è diventato anche modello per l’umanità. Un modello di amore per la povertà e un modello di accoglienza della differenza. Strumento di pace e di amore. Un uomo riconciliato così tanto con se stesso, con l’umanità e con il mondo intero da diventare un modello da imitare e imitabile per ogni uomo di ogni continente, religione, filosofia e pensiero. Noi francescani di Maremma vogliamo sottolineare e celebrare nella nostra terra questo anniversario della morte di San Francesco con una due giorni di attività e incontri”.

Il programma

Sabato 21 marzo, con inizio alle 16.00, nella chiesa di San Francesco, ci saranno incontri per adulti, bambini e giovanissimi. Sempre sabato 21 marzo, con inizio alle 19.30, è in programma un’apericena per i giovani, a cui seguirà un incontro con varie attività e testimonianze.

La domenica, invece dalle 16.00, nel centro commerciale Aurelia Antica un gruppo di francescani incontrerà le persone per annunciare la gioia della vita francescana, accompagnati da alcune persone che nella chiesa di San Francesco vivranno un momento di adorazione per pregare per la pace, a partire dalle 16.00.

Sempre domenica 22 marzo, alle 18.00, nella chiesa di San Francesco un momento di preghiera sulla vita e sulla morte di San Francesco, presieduta dal Vescovo Bernardino.

“Proprio a questo momento di preghiera e di riflessione su san Francesco speriamo che partecipino tante persone per poter celebrare al meglio questo evento”, termina il comunicato.

L’equipe è composta da Frati minori di San Francesco, Frati minori cappuccini di Santa Lucia, Suore francescane di Santa Elisabetta e le Fraternità dell’Ordine francescano Secolare di Grosseto-San Francesco, Grosseto-Santa Lucia, Castiglione della Pescaia.