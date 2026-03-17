La scuola di musica cerca nuovi docenti: ecco come partecipare ai colloqui

Grosseto. L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” organizza venerdì 27 marzo, alle 16, un incontro con il direttore Antonio Di Cristofano, rivolto ai musicisti e ai docenti interessati a svolgere attività di insegnamento nella scuola.

L’appuntamento, che si terrà nella sede della scuola in via Bulgaria 21 a Grosseto, è pensato per chi possiede i titoli necessari per l’insegnamento musicale e desidera conoscere più da vicino l’organizzazione didattica dell’istituto e le modalità di una eventuale collaborazione. Durante l’incontro sarà possibile presentarsi e sostenere un breve colloquio conoscitivo con il direttore.

Come partecipare

Per partecipare è necessario prenotare il proprio colloquio contattando la segreteria dell’istituto. È possibile farlo telefonicamente oppure inviando una mail alla segreteria didattica. La segreteria dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” è aperta lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.30, martedì dalle 15 alle 18.30, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564.453128 oppure scrivere all’indirizzo paola.mariotti@fondazionegrossetocultura.it.

«L’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” è una realtà formativa che negli anni ha saputo crescere e consolidare la propria presenza sul territorio – spiega il direttore Antonio Di Cristofano –. Questo incontro nasce con l’obiettivo di conoscere nuovi docenti e musicisti interessati a condividere un percorso didattico serio e qualificato e a valutare insieme eventuali possibilità di collaborazione con la scuola».