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E’ morto Franco Righini: è stato il pioniere della Fiera del Madonnino

di Redazione
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Grosseto. E’ scomparso domenica notte, all’età di 90 anni, Franco Righini, pioniere della Fiera del Madonnino e sempre vicino alla promozione nei mercati delle attività produttive della provincia di Grosseto.

Franco Righini è stato uno tra i principali organizzatori della Fiera del Madonnino accompagnandola nel suo percorso di crescita fino all’inaugurazione del Centro Fiere.

Il presidente, il direttore e tutti i dipendenti di Grossetofiere esprimono le loro più sentite condoglianze a tutti i suoi cari.

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