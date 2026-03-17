E’ morto Franco Righini: è stato il pioniere della Fiera del Madonnino

Grosseto. E’ scomparso domenica notte, all’età di 90 anni, Franco Righini, pioniere della Fiera del Madonnino e sempre vicino alla promozione nei mercati delle attività produttive della provincia di Grosseto.
Franco Righini è stato uno tra i principali organizzatori della Fiera del Madonnino accompagnandola nel suo percorso di crescita fino all’inaugurazione del Centro Fiere.
Il presidente, il direttore e tutti i dipendenti di Grossetofiere esprimono le loro più sentite condoglianze a tutti i suoi cari.