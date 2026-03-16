Ospedale Misericordia: si completa il trasferimento del reparto di Ginecologia e Ostetricia

Grosseto. Si completa nella giornata di martedì 17 marzo il trasferimento del reparto di Ginecologia e ostetricia di Grosseto dal 4° al 5° piano dell’ospedale Misericordia. In queste ore va delineandosi in via definitiva l’operatività al piano superiore di tutte le attività e delle degenze.

A partire da martedì 17 marzo i percorsi di accesso saranno così distinti:

Scala A, accesso alla degenza Rooming In con relativa sala di attesa. La sala di attesa per i parenti delle degenti del Blocco Parto è la stessa della degenza Rooming In, accessibile dalla scala A;

Scala B, accesso diretto 24 ore su 24 al Pronto soccorso ostetrico

La distinzione dei percorsi è importante poiché al 5° piano non è possibile il transito tra gli ambienti raggiungibili dalla scala A e dalla scala B. Il personale ostetrico e sanitario sta affrontando questi giorni garantendo piena continuità al servizio. la Asl Toscana sud est ringrazia per la comprensione le degenti e i visitatori per ogni eventuale disagio dovuto alle operazioni di trasloco.