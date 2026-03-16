Spiagge, inizia la pulizia: si parte dalla Feniglia per tutelare le nidificazioni

Orbetello (Grosseto). «E’ iniziata la pulizia delle spiagge di tutto il Comune di Orbetello con il recupero grossolano dei rifiuti»: a darne notizia l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia, che comunica l’affidamento e la partenza del servizio.

L’affidamento, che ha previsto un investimento di circa 150mila euro, consiste nel servizio di raccolta dei rifiuti spiaggiati sui litorali liberi del territorio del Comune e sui relativi passaggi/accessi a mare, nella raccolta e nella rimozione, anche per mezzo di vagliature con mezzi meccanici, dei rifiuti minuti presenti sugli arenili liberi (vagliature escluse per la spiaggia della Feniglia), nello svuotamento dei contenitori dei rifiuti posti lungo le spiagge. Il gestore, inoltre, procederà, durante la stagione balneare, alla pulizia periodica degli arenili della Feniglia mediante la sola asportazione manuale dei rifiuti inorganici presenti sulle spiagge per cui è consentito l’utilizzo di mezzi meccanici di modeste dimensioni, il cui transito per il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire solo lungo la battigia, utilizzando per l’ingresso e l’uscita dalla spiaggia i passaggi/varchi esistenti. L’attività di pulizia delle spiagge terminerà il 30 settembre 2026, eccezion fatta per l‘attività di svuotamento dei contenitori portarifiuti posizionati lungo i litorali, che dovrà essere garantita fino al 31 ottobre.

«Un affidamento – commenta l’assessore – organizzato dagli uffici con grande anticipo, che ci permetterà di presentare al meglio le nostre spiagge per il periodo pasquale ed affrontare eventuali imprevisti dovuti a mareggiate o altri eventi atmosferici che si dovessero verificare. Un nuovo approccio che, sono certo, darà una nuova impronta alle nostre spiagge. Un profondo ringraziamento agli uffici che, in un momento di grandi carichi di lavoro, sono riusciti in questo obiettivo. Si inizia dalla Feniglia per questioni legate alle nidificazioni, per poi proseguire su tutto il territorio sul quale, in alcune aree, insistono degli agglomerati algali per i quali si interverrà».

«Il prossimo passo – aggiunge in conclusione Poccia – sarà l’affidamento della gestione dei parcheggi e dell’attività di salvamento. La gestione dei parcheggi avrà termine il 30 settembre 2026. Per quanto riguarda l’inizio del servizio di salvamento ai bagnanti, dovrà essere inderogabilmente concomitante con l’inizio della stagione balneare, come disposto dalle ordinanze della Capitaneria di Porto, dal 15 giugno con ultimazione alla data del 15 settembre».