Demografia d’impresa, tiene il tessuto economico in provincia di Grosseto: tutti i dati

Grosseto. Una lieve ma costante diminuzione delle sedi d’impresa, compensata da una maggiore strutturazione aziendale e da un aumento delle unità locali.

È questa la fotografia scattata dal Centro Studi e Servizi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno nel nuovo report “Demografia d’impresa 2025“. La relazione costituisce un’importante anteprima dei dati che andranno a comporre l’annuale Rapporto sull’Economia di Grosseto e Livorno, la cui presentazione avverrà durante la prossima Giornata dell’Economia organizzata dall’ente camerale.

I dati

Al 31 dicembre 2025, il territorio di competenza della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno conta 60.575 sedi d’impresa registrate (28.722 a Grosseto e 31.853 a Livorno), con una flessione tendenziale dello 0,3% rispetto all’anno precedente. Un dato che risulta comunque migliore rispetto alle medie regionale (-0,9%) e nazionale (-0,5%). Nonostante il calo delle sedi principali, il sistema produttivo locale mostra capacità di tenuta grazie all’aumento delle unità locali, arrivate a 17.080 unità.

“I dati ci restituiscono l’immagine di un tessuto economico in lenta, ma costante trasformazione – commenta Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno -. Da un lato, vediamo che le imprese si stanno irrobustendo: crescono le società di capitali e aumentano le unità locali. Dall’altro, non possiamo ignorare che il progressivo invecchiamento della popolazione residente si stia traducendo anche in un rallentamento nel processo di creazione d’impresa. Ne è prova l’ennesima flessione delle imprese giovanili”.

A conferma delle parole del presidente Breda, nel territorio di competenza della Camera di Commercio il report evidenzia una crescita continua delle società di capitale (+2,2%), mentre le imprese individuali (-0,6%) continuano a rappresentare la maggioranza assoluta, (56,8% del totale). Le attuali dinamiche della popolazione influenzano gioco forza quelle delle imprese: se quelle giovanili (under 35) e femminili registrano una flessione (rispettivamente -1,8% e -0,3%), le imprese a conduzione straniera crescono del +4,4%.

Analizzando i macrosettori, si registra una sostanziale tenuta per costruzioni (+0,1%) e per i servizi legati al turismo (alloggio e ristorazione, -0,1%). Il primario conosce una blanda flessione (-0,4%), mentre appaiono più marcate quelle del commercio (-2,5%) e del manifatturiero (-1,8%). In crescita quasi tutto il resto del terziario, soprattutto le attività professionali, scientifiche e tecniche (+3,1%) e quelle finanziarie e assicurative (+4,5%).

Scendendo nel dettaglio della provincia di Grosseto, le sedi registrate sono 28.722, con un calo tendenziale contenuto, pari al -0,2%. Il saldo tra iscrizioni (1.349, in aumento dello 0,4%) e cessazioni (1.393, in calo del 3,7%) è negativo per sole 44 unità. Tuttavia, il tasso di crescita netto (depurato dalle cessazioni d’ufficio) risulta positivo (+0,68%). La struttura produttiva resta fortemente incentrata sul primario (9.035 sedi, pari al 31,5% del totale provinciale) e sui servizi (9.202, 32%); seguono il commercio (15,4% con 4.426 sedi) e le costruzioni (11,9% con 3.414 sedi).

La relazione completa è disponibile sul sito della Camera di Commercio nella sezione dedicata: https://www.lg.camcom.gov.it/servizi/informazione-economica-prezzi/studi-ricerche.