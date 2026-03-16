“Benvenuti in Maremma”: il Comune dona un kit di prodotti ai neonati e alle neomamme

Grosseto. L’assessorato al sociale lancia il progetto “Benvenuti in Maremma”, un’iniziativa dedicata a tutti i bambini e le bambine che nasceranno all’ospedale Misericordia di Grosseto nel corso del 2026.

Ogni nuovo nato riceverà un kit di prodotti per la prima infanzia e per le neomamme: un piccolo omaggio che vuole essere segno tangibile di accoglienza e vicinanza da parte dell’intera comunità.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che contrastare la denatalità non significa agire solo sul piano economico, ma promuovere un cambio culturale che celebri la nascita come una ricchezza per tutta la comunità.

“Con il progetto ‘Benvenuti in Maremma’ – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Carla Minacci – vogliamo dare un segnale concreto di vicinanza alle famiglie e ai nuovi nati della nostra città. In un momento storico segnato da un forte calo delle nascite, riteniamo fondamentale promuovere iniziative che valorizzino la natalità e che facciano sentire le famiglie accolte e sostenute. Ogni bambino che nasce rappresenta una ricchezza per il territorio e per il futuro della nostra comunità: per questo abbiamo voluto coinvolgere anche le farmacie del territorio in un progetto che è prima di tutto un messaggio culturale di attenzione e cura”.

Il Comune, per questo, ha stanziato un contributo fino a 2.000,00 euro e ha pubblicato un avviso pubblico rivolto alle farmacie private del territorio comunale che vogliono partecipare alla realizzazione del progetto. Le farmacie che aderiranno potranno contribuire con prodotti omaggio o campioni di prima infanzia e pubblicizzare la propria collaborazione all’iniziativa. Le farmacie interessate possono inviare la propria manifestazione di interesse via Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it entro le ore 12.00 del 27 marzo 2026.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.grosseto.it/documento_pubblico/progetto-benvenuti-in-maremma.