Lavori a protezione di Aurelia e ferrovia: intervento del Consorzio di Bonifica sul fosso delle Giuncaie

Orbetello (Grosseto). Un intervento mirato ha interessato il fosso delle Giuncaie, controfossa destra del torrente Osa, nell’unità idrografica Albegna, in località Talamonaccio, nel comune di Orbetello.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica del corso d’acqua, migliorandone l’efficienza e riducendo il rischio di esondazioni.

Il fosso scorre sotto il ponte della statale Aurelia e della linea ferroviaria Pisa-Roma, e l’intervento ha contribuito anche alla tutela della pubblica incolumità.

Le lavorazioni, inserite nel piano delle attività di bonifica, sono state realizzate nel pieno rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la salvaguardia dell’ecosistema, della flora e della fauna.