Cucina e solidarietà: show cooking dello chef Paolo Rufo per aiutare la Lilt

Grosseto. Privati ed aziende si sono uniti per sostenere la Lilt (Lega italiana lotta tumori) di Grosseto, associazione di importante riferimento nella promozione della prevenzione oncologica.

Francesca Bini, insegnante da sempre coinvolta nel volontariato, per ricordare il fratello “Gnugni” e la più cara amica dott.ssa Michela Stumpo, ha coinvolto in una iniziativa benefica il prestigioso pasticcere Paolo Rufo che produrrà artigianalmente 120 colombe di Pasqua; l’incasso totale della vendita sarà devoluto alla Lilt di Grosseto ,che fra i vari servizi offre anche l’opportunità di accedere a screening di prevenzione per il tumore del colon retto.

Elettromare di Gabriele Fusini, Tecnoseal, Confagricoltura Grosseto, Estra, Internetfly, Marraccini Assicurazioni sono le aziende che, dimostrando attenzione alla tematica della prevenzione, hanno deciso di acquistare le colombe per sostenerla.

E’ importante ricordare che la Lilt Grosseto è un’azienda di promozione sociale ed ente del terzo settore che opera senza scopo di lucro per diffondere la cultura della prevenzione ed offrire ai propri soci screening di controllo grazie al lavoro di tutti i medici e specialisti della salute che collaborano con la struttura, coordinati dal direttore sanitario, il dottor Bruno Mazzocchi.

Il 21 marzo, nella sala Mirto Marraccini nei locali di Banca Tema in corso Carducci 14, dalle 17.30, il pasticcere Paolo Rufo accoglierà i partecipanti all’evento con uno show cooking che si alternerà a brevi interventi di informazione sull’importanza della prevenzione che, come ricorda il presidente di Lilt Grosseto Renzo Giannoni “è una scelta di responsabilità”, ribadendo l’importanza di sottoporsi a controlli periodici.

Al termine dell’evento verrà offerto un aperitivo, per il quale la Lilt ringraziano le aziende fornitrici: Gagia blu (vino); Associazione italiana sommelier; Bepi Tosolini (amari); Franci (olio); Contini 1898 (vino); Caseificio Grosseto (formaggi); Uscita di sicurezza (mise ec place).

Da parte della Lilt Grosseto un ringraziamento a Banca Tema per la disponibilità ad ospitare l’evento, alle aziende main sponsor per l’acquisto delle colombe, alle aziende partner per la fornitura di cibo, bevande e personale per l’aperitivo che andrà a concludere questo importante evento.

“A Francesca e Paolo, che si sono resi disponibili alla ideazione, organizzazione, gestione e realizzazione dell’intero evento il nostro sentito ringraziamento, per aver compreso l’importanza del lavoro di un’associazione del territorio che ha come obiettivo la diagnosi precoce, perché individuare le neoplasie alla loro insorgenza può aumentare sino all’ 80% la percentuale di sopravvivenza e in certi casi permette di risolvere il problema in modo semplice e definitivo”, conclude Renzo Giannoni.