Teatro e solidarietà: lo spettacolo “Pensionato alle Rose” in scena nella Sala Eden

Grosseto. La primavera è la stagione associata al risveglio della natura e dei sensi; ma cosa succede quando riscalda l’anima e il corpo e risveglia i desideri assopiti di un gruppo di persone anziane?

Potrà scoprirlo il pubblico domenica 15 marzo alla Sala Eden (bastione Garibaldi, Mura medicee di Grosseto) quando, alle 17, prenderà il via il III Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari”, la rassegna di teatro amatoriale finalizzata alla raccolta fondi per le associazioni Comitato per la vita e La Farfalla – Cure palliative.

Saliranno infatti sul palco gli attori della compagnia “Ripartiamo da qui”, che metteranno in scena la commedia in due atti “Pensionato alle Rose” di Enrico Scaravelli. Uno spettacolo divertente, in cui i protagonisti daranno vita a intrighi, colpi di scena e segreti malcelati di cui, testimoni diretti, sono solo i muri del pensionato. Con la regia e l’adattamento di Patrick Jean Scattolin, luci e suoni di Carlo Gaita.

Il pomeriggio a teatro sarà arricchito da una degustazione di vini che seguirà lo spettacolo. Protagonista della degustazione di domenica 15 marzo sarà la Tenuta di Gramineta, di Roccastrada, che proporrà il rosso Gramineta 2024 e il bianco Brusio 2025.

I prossimi spettacoli

Il III Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari” proseguirà domenica 29 marzo con “La Baronessa Schiccherona” di Giulio Bucciolini, messa in scena dalla compagnia “TeatrArci” di Tatti. Domenica 12 aprile a calcare le scene saranno gli “Attori per sbaglio” con lo spettacolo “Crobinson Rusoe” di Tommaso Fagan e Matteo Savonarola. Domenica 19 aprile e domenica 10 maggio andrà invece in scena la compagnia di teatro amatoriale della cooperativa Uscita di Sicurezza, “Spazio Scenico”, che presenterà rispettivamente “Trippa e poesia” di Massimo Beni e “Un cappello pieno di bugie” di Antonella Zucchini.

È possibile acquistare i biglietti (al costo di 10 euro) per assistere alle rappresentazioni in prevendita allo spazio polifunzionale “L’Abbriccico”, in via Lazzeretti 10 a Grosseto (aperto dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30), oppure il giorno stesso dello spettacolo alla Sala Eden.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333.8825655.