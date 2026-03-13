Ex Spedale e lotto 5A dell’ex Paoletti: nuovi avvisi del Comune per la vendita

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato due nuovi avvisi per l’alienazione di immobili di proprietà: l’asta pubblica per il lotto 5A dell’area ex Paoletti, per la quale è possibile presentare offerte fino al 9 aprile 2026, e la manifestazione di interesse per la trattativa privata relativa all’immobile ex Spedale, nel centro storico, la cui scadenza è fissata al 26 marzo 2026.

La vendita del lotto 5A (nella foto) dell’area ex Paoletti, destinato a nuova edificazione per attività direzionali, di ricerca e del terziario avanzato, oltre a laboratori per arti e mestieri, attività di servizio alla persona, attrezzature sociali e sanitarie pubbliche e private, pubblici esercizi, attrezzature sportive private, attività culturali e altri servizi di interesse pubblico, rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di rigenerazione urbana già in atto con il recupero dei volumi demoliti. L’intervento va a completare lo sviluppo della parte retrostante dell’area, dove è in fase di completamento anche la realizzazione del Parco Urbano e delle opere di urbanizzazione legate alla viabilità, con la rotatoria sulla SP del Padule e il collegamento a Via delle Strette con la seconda rotatoria di prossima inaugurazione.

La vendita dell’ex-Spedale, rappresenta invece un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del patrimonio immobiliare del centro storico, attraverso la progressiva alienazione di immobili comunali non più utilizzati. L’edificio è attualmente al quarto tentativo di vendita; nel frattempo sono già stati venduti due appartamenti in via di Mezzo e i fondi commerciali situati in via dell’Ospedale. L’immobile è destinato a interventi di ristrutturazione edilizia e sono ammesse diverse destinazioni d’uso, tra cui residenziale, strutture ricettive extralberghiere con caratteristiche di civile abitazione, residenze d’epoca, esercizi di vicinato, laboratori per arti e mestieri, attività di servizio alla persona, uffici pubblici, attrezzature culturali, edifici per il culto, pubblici esercizi e altre attività culturali o di servizio.

«Valorizzare il patrimonio pubblico – dichiara il sindaco Elena Nappi – è uno degli obiettivi programmatici di questa amministrazione comunale ed è una grande opportunità per i privati di riqualificare edifici esistenti e di realizzarne di nuovi in modo da ampliare servizi ed attività che daranno nuovi impulsi all’economia di tutto il territorio».

Gli avvisi alle due alienazioni di immobili comunali sono consultabili sul sito istituzionale: