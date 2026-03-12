Referendum sulla riforma della giustizia: un incontro per spiegare le ragioni del No

Home Colline MetallifereReferendum sulla riforma della giustizia: un incontro per spiegare le ragioni del No
Grosseto. Prosegue l’impegno del Comitato per il No nella provincia di Grosseto.

Venerdì 13 marzo, alle 16.30, la discussione sulle ragioni contrarie alla riforma costituzionale approda a Massa Marittima, sotto al porticato del bar “Le Logge” in piazza Garibaldi.

L’iniziativa si inserisce in un fitto calendario di incontri volti a sensibilizzare la cittadinanza e a stimolare un dibattito critico e approfondito sulla cosiddetta “Legge Meloni-Nordio”. L’obiettivo del Comitato è chiaro: non lasciare che il confronto resti confinato nei capoluoghi, ma raggiungere anche le zone più periferiche del territorio per garantire a ogni cittadino gli strumenti necessari per un voto consapevole.

«Difendere la giustizia, la Costituzione e la democrazia è un dovere che parte dai territori – dichiarano gli organizzatori del Comitato Massa Marittima per il No -. Vogliamo spiegare perché questa riforma rischia di alterare gli equilibri democratici del nostro Paese»

L’evento vedrà la partecipazione di relatori di alto profilo, capaci di analizzare la riforma da diverse prospettive (giuridica, sindacale e politica). Partecipano all’incontro Barbara Fabbrini (giudice presso il Tribunale di Firenze), Monica Pagni (segretaria generale della Cgil Grosseto) e Marco Simiani (deputato del Partito Democratico)

L’incontro è aperto al pubblico. Sarà un’occasione di confronto diretto per approfondire i tecnicismi della legge, le ragioni del no e i rischi delle ricadute pratiche sulla vita democratica dei cittadini di questo tentativo di riforma.

