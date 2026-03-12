Tornano i concerti di Fondazione Grosseto Cultura: sul palco Makarovic e Benedettelli

Grosseto. Sabato 14 marzo alle 17, all’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto, è in programma un nuovo appuntamento della stagione musicale promossa da Fondazione Grosseto Cultura. Protagonisti della serata saranno Michele Makarovic alla tromba e Alessandro Benedettelli alla chitarra, interpreti di un programma che attraversa alcune delle più significative pagine della musica del Novecento tra tradizione popolare, tango e sonorità sudamericane.

Il concerto è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura; per l’occasione sarà possibile sottoscrivere la card associativa al costo di 5 euro prima dell’inizio dell’evento.

Il programma

Il programma si apre con alcune pagine di Manuel de Falla: “El Paño Moruno”, “Asturiana e Canción”, per proseguire con alcune composizioni del repertorio del tango argentino di Aníbal Troilo, tra cui “Romance de Barrio” e “Don Pedro”. Ampio spazio è dedicato alla musica brasiliana di Antônio Carlos Jobim, con alcuni dei brani più rappresentativi della bossa nova come “Corcovado”, “Desafinado”, “Insensatez”, “Garota de Ipanema”, “So Nice” e “Samba de uma nota só”, che restituiscono tutta l’eleganza e il lirismo di questo repertorio.

Il viaggio musicale continua con “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramírez e con alcune pagine di Astor Piazzolla, tra cui “Verano Porteño”, “Oblivion” e “Libertango”, oltre a “Bésame mucho” di Consuelo Velázquez.