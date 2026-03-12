Grosseto stringe rapporti con l’Uzbekistan: il Comune invitato al tavolo istituzionale

Grosseto. Grosseto al tavolo istituzionale Italia–Uzbekistan ospitato dall’ambasciata a Roma.

L’incontro, promosso dal dottor Marco Sartori della Business Diplomacy Council e reso possibile grazie all’interessamento del consigliere comunale Paolo Serra, ha visto la presenza del presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti, in rappresentanza del Comune di Grosseto.

Il presidente Turbanti ha incontrato a Roma l’ambasciatore uzbeko Abat Fayzullaev e il consigliere per gli Affari commerciali ed economici Burkhonilla Khamidullaev, con i quali ha potuto scambiare considerazioni e valutare prospettive di collaborazione e opportunità di dialogo tra territori.

Al centro del dialogo settori strategici come agroalimentare, turismo, cultura, sport, scambi tra studenti e attività fieristiche, ma anche la volontà di promuovere il brand Maremma Toscana attraverso eccellenze che affondano le proprie radici nella tradizione, come i butteri e il cavallo maremmano.

Dopo l’incontro si è svolto il “Tavolo tecnico: Italia–Uzbekistan”, dedicato ai rapporti di cooperazione tra istituzioni e sistemi territoriali, ospitato all’ambasciata della Repubblica dell’Uzbekistan in Italia. Si è trattato di un’occasione di confronto con rappresentanti istituzionali e operatori economici italiani interessati ad approfondire le opportunità di collaborazione con questo Paese dell’Asia centrale, impegnato in un processo di modernizzazione industriale che riguarda diversi ambiti produttivi, tra cui manifattura tessile, materiali da costruzione, agro-industria e industria chimica.

“Partecipare a incontri istituzionali di livello internazionale – commenta Turbanti – consente di rafforzare i rapporti tra enti e di far conoscere le potenzialità delle nostre eccellenze in contesti emergenti e innovativi, favorendo relazioni e momenti di dialogo. L’ambasciatore Fayzullaev ha mostrato subito grande interesse e disponibilità a instaurare percorsi bilaterali, soprattutto per quanto riguarda l’agroalimentare. L’obiettivo è creare occasioni di confronto, dialogo e conoscenza tra territori. Puntiamo a consolidare la presenza della Maremma in contesti di cooperazione internazionale e favorire nuovi percorsi di scambio culturale, istituzionale e di buone pratiche”.

“È stata un’importante occasione di confronto e collaborazione – dichiara il consigliere comunale Paolo Serra – durante la quale sono state presentate alcune slide sul quadro economico e normativo del Paese, che hanno evidenziato opportunità favorevoli per gli investimenti esteri”.