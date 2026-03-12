Home FollonicaReferendum: come presentare la richiesta della certificazione per il voto assistito
Referendum: come presentare la richiesta della certificazione per il voto assistito

Follonica (Grosseto). Gli elettori che presentano un impedimento fisico tale da rendere impossibile l’esercizio autonomo del voto possono richiedere l’assistenza in cabina di un accompagnatore. Si considerano tali i non vedenti, gli amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

L’elettore interessato dall’impedimento deve richiedere un’apposita certificazione rilasciata da un ufficiale sanitario dell’Azienda sanitaria Toscana Sud Est, negli uffici di viale Europa a Follonica, mercoledì 18 marzo, dalle 10 alle 11, presso il distretto della Asl (Ipn).

Il Comune fa presente che non saranno rilasciati i certificati a familiari o persone delegate.

