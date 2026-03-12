Boom di prenotazioni: la Traversata dell’Uccellina raddoppia

Grosseto. È andata sold-out in pochi giorni la Traversata dell’Uccellina, uno dei trekking più attesi all’interno del calendario di eventi di approfondimento, culturali e di scoperta del territorio “Parco aperto”, che il Parco della Maremma propone tutto l’anno.

E per far fronte alle numerose richieste e accontare le molte persone che si erano iscritte alla lista di attesa, il Parco della Maremma ha deciso di replicarla. Domenica 15 marzo, quindi, saranno due i gruppi di visitatori che, a poca distanza, gli uni dagli altri si avventureranno in un trekking impegnativo con guida, di 9 ore circa, che permette di vivere uno spaccato molto rappresentativo dell’area protetta perché, nell’arco di 20 chilometri circa, dà un assaggio importante dei numerosi habitat e degli scorci mozzafiato che si possono apprezzare.

Organizzata solo due volte l’anno la Traversata dell’Uccellina permette di conoscere luoghi iconici come la spiaggia delle Cannelle, Cala Salto del Cervo, l’altana delle Sugherine e ancora il Sasso della Signora, l’abbazia di San Rabano e le Cisterne romane di Talamone.

Sono ancora disponibili pochi posti per il secondo gruppo di visita, che partirà alle 8.45 dal centro visite di Alberese (il ritrovo è alle 8.30).

Per partecipare all’escursione si consigliano scarpe da trekking, acqua e pranzo al sacco. Costo del biglietto 25 euro (ridotto 15 per studenti fino ai 25 anni). Informazioni e prenotazione scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Il mese di marzo al Parco della Maremma e ricco di eventi, realizzati anche in collaborazione con altri soggetti del territorio.

Domenica 22 marzo, alle 17.30, concerto sinfonico dell’Orchestra della Toscana per la rassegna “La voce di ogni strumento”, promossa dall’associazione Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, al Granaio lorenese di Alberese. Dirige Emmanuel Tjeknavorian e si esibirà il violoncellista austriaco Jeremias Fliedl.

Domenica 29 marzo, alle 9.45, il percorso “Piante antiche. Viaggio nella storia delle piante sacre tra culture, religioni e spiritualità”, ideato in sinergia con la cooperativa Le Orme sull’itinerario A8. Sempre domenica 29 marzo, alle 18, al Granaio lorenese tornano le note dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto per il concerto di Pasqua. A dirigere l’Orchestra sarà il maestro Fabio Serani, con Giulio Clementi (trombone).

Altri eventi sono in programma anche per il mese di aprile. Il calendario è consultabile e tutte le informazioni su prenotazioni, costi e biglietti sul sito www.parco-maremma.it.