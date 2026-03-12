“Don Ameleto, sacerdote della Maremma”: Fabrizio Pompily presenta il suo libro

Grosseto. Venerdì 13 marzo a Grosseto, alle 17.30, alla galleria antiquaria Ticci, ci sarà un incontro per la presentazione del libro “Don Ameleto, sacerdote della Maremma” scritto dal nipote Fabrizio Pompily.

Il libro racconta la vita di Don Ameleto Pompily e la sua attività di sacerdote nel Duomo di Grosseto dal dopoguerra fino alla fine degli anni ’70. Il libro porterà anche a conoscere la sua attività di scrittore e critico letterario, a parlare della sua conoscenza con Luciano Bianciardi, Carlo Cassola e Arrigo Bugiani, con cui dette vita alla rivista Mal’Aria, ma a parlare anche del suo impegno sociale nella Riforma fondiaria e nella creazione della Federazione italiana scuole materne.

Tutto questo attraverso la raccolta di scritti e articoli che Fabrizio Pompily ha rintracciato. Modererà l’incontro l’antropologo Paolo Pisani.