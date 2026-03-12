Home Cultura & Spettacoli“Don Ameleto, sacerdote della Maremma”: Fabrizio Pompily presenta il suo libro
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Don Ameleto, sacerdote della Maremma”: Fabrizio Pompily presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma venerdì 13 settembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto. Venerdì 13 marzo a Grosseto, alle 17.30, alla galleria antiquaria Ticci, ci sarà un incontro per la presentazione del libro “Don Ameleto, sacerdote della Maremma” scritto dal nipote Fabrizio Pompily.

Il libro racconta la vita di Don Ameleto Pompily e la sua attività di sacerdote nel Duomo di Grosseto dal dopoguerra fino alla fine degli anni ’70. Il libro porterà anche a conoscere la sua attività di scrittore e critico letterario, a parlare della sua conoscenza con Luciano Bianciardi, Carlo Cassola e Arrigo Bugiani, con cui dette vita alla rivista Mal’Aria, ma a parlare anche del suo impegno sociale nella Riforma fondiaria e nella creazione della Federazione italiana scuole materne.

Tutto questo attraverso la raccolta di scritti e articoli che Fabrizio Pompily ha rintracciato. Modererà l’incontro l’antropologo Paolo Pisani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Referendum: anche in Maremma iniziativa dei 5 Stelle...

Il Montenegro chiama e Grosseto risponde: primo confronto...

Tartaruga marina intrappolata in una matassa di fili:...

Tornano i concerti di Fondazione Grosseto Cultura: sul...

Centro storico sempre più vuoto: in dodici anni...

Giustizia: il Ministro Nordio a Grosseto per sostenere...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: