Giustizia: il Ministro Nordio a Grosseto per sostenere il Sì al referendum

Grosseto. Sarà la suggestiva cornice delle Mura medicee di Grosseto, lunedì 16 marzo, ad ospitare un importante momento di incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia.

L’appuntamento è alle 11 alla Sala Eden (Bastione Garibaldi) e ospite d’onore dell’iniziativa sarà il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che interverrà in un dialogo dinamico per illustrare ai cittadini le ragioni del Sì e i contenuti della riforma.

Ai saluti istituzionali, affidati alla senatrice Simona Petrucci e al deputato Fabrizio Rossi, seguirà l’introduzione dell’avvocato Massimiliano Arcioni, presidente dell’Unione delle Camere penali di Grosseto. Toccherà poi al Ministro Carlo Nordio che, in un dialogo con la giornalista Francesca Scopelliti, già senatrice e compagna di Enzo Tortora, farà luce sulle principali finalità della riforma, oltre che sul significato politico e istituzionale del referendum.

“L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per approfondire uno dei passaggi più importanti della vita democratica del Paese – si legge in una nota degli organizzatori dell’incontro -. Questo referendum costituzionale consente infatti ai cittadini di esprimersi direttamente su una riforma che punta a rendere il sistema giudiziario più equilibrato, più imparziale ed efficiente, garantendo autonomia da quelle correnti ideologiche che negli anni hanno spesso alimentato polemiche e divisioni”.

A partire dalle 12 è inoltre previsto un tavolo tecnico aperto al pubblico, in cui dare vita a un confronto diretto con operatori del diritto, amministratori locali e cittadini interessati ad approfondire ulteriormente i contenuti della riforma.

“L’intera iniziativa si inserisce nel percorso di informazione e partecipazione promosso sul territorio per spiegare nel merito le ragioni del Sì e invitare i cittadini a prendere parte al referendum – termina il comunicato –, uno degli strumenti più importanti di partecipazione democratica previsti dalla Costituzione”.