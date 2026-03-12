Home GrossetoGiustizia: il Ministro Nordio a Grosseto per sostenere il Sì al referendum
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Giustizia: il Ministro Nordio a Grosseto per sostenere il Sì al referendum

L'iniziativa è in programma lunedì 16 marzo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Grosseto. Sarà la suggestiva cornice delle Mura medicee di Grosseto, lunedì 16 marzo, ad ospitare un importante momento di incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia.

L’appuntamento è alle 11 alla Sala Eden (Bastione Garibaldi) e ospite d’onore dell’iniziativa sarà il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che interverrà in un dialogo dinamico per illustrare ai cittadini le ragioni del Sì e i contenuti della riforma.

Ai saluti istituzionali, affidati alla senatrice Simona Petrucci e al deputato Fabrizio Rossi, seguirà l’introduzione dell’avvocato Massimiliano Arcioni, presidente dell’Unione delle Camere penali di Grosseto. Toccherà poi al Ministro Carlo Nordio che, in un dialogo con la giornalista Francesca Scopelliti, già senatrice e compagna di Enzo Tortora, farà luce sulle principali finalità della riforma, oltre che sul significato politico e istituzionale del referendum.

“L’appuntamento rappresenta un’occasione significativa per approfondire uno dei passaggi più importanti della vita democratica del Paese – si legge in una nota degli organizzatori dell’incontro -. Questo referendum costituzionale consente infatti ai cittadini di esprimersi direttamente su una riforma che punta a rendere il sistema giudiziario più equilibrato, più imparziale ed efficiente, garantendo autonomia da quelle correnti ideologiche che negli anni hanno spesso alimentato polemiche e divisioni”.

A partire dalle 12 è inoltre previsto un tavolo tecnico aperto al pubblico, in cui dare vita a un confronto diretto con operatori del diritto, amministratori locali e cittadini interessati ad approfondire ulteriormente i contenuti della riforma.

“L’intera iniziativa si inserisce nel percorso di informazione e partecipazione promosso sul territorio per spiegare nel merito le ragioni del Sì e invitare i cittadini a prendere parte al referendum – termina il comunicato, uno degli strumenti più importanti di partecipazione democratica previsti dalla Costituzione”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Referendum sulla riforma della giustizia: un incontro per...

Centro storico sempre più vuoto: in dodici anni...

“Il credito agrario nell’era della sostenibilità”: conferenza alla...

Si finge Carabiniere e si fa consegnare denaro...

Forza Italia, si è riunito il coordinamento comunale:...

Urbanistica, Fratelli d’Italia: “Dal Comune pura propaganda per...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: