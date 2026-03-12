“Il credito agrario nell’era della sostenibilità”: conferenza alla Fondazione Polo universitario

Grosseto. Venerdì 13 marzo, alle 15, nell’aula magna 2 della Fondazione Polo universitario grossetano si terrà la seconda giornata del ciclo di conferenze “Le giornate del diritto e delle professioni”, dal titolo “Il credito agrario nell’era della sostenibilità”; gli eventi sono organizzati da Fondazione Polo universitario grossetano, Dipartimento di Giurisprudenza DGiur dell’Università di Siena, Comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto, Ordine degli avvocati di Grosseto, Banca Tema, Consiglio notarile di Grosseto, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Grosseto, Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Grosseto, Collegio dei periti agrari e periti agrari laureati di Grosseto.

Coordinerà la professoressa Sonia Carmignani. Ne discuteranno: la prof.ssa Sonia Carmignani, dell’Università di Siena, l’avvocato Giuseppe Nicosia, dell’Ordine degli avvocati di Grosseto, il Tenente Colonnello Umberto Piro, Comandante del Nucleo Pef di Grosseto, il dottor Maurizio Sonno, Dottore agronomo.

La direzione scientifica del progetto è a cura dei professori Filippo Dami e Maura Mordini, dell’Università di Siena, e del Colonnello t. Spef Diego Patriarca.

L’evento è accreditato per il conseguimento dei crediti formativi