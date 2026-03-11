Erosione costiera, il Comune ottiene 500mila euro dalla Regione: gli interventi previsti

Follonica (Grosseto). La tutela del litorale follonichese segna un punto decisivo. L’amministrazione comunale annuncia con soddisfazione l’ottenimento di un importante finanziamento dalla Regione Toscana, buona parte – circa un quarto – dei fondi messi a disposizione dall’Ente regionale: ben 500.000 euro destinati alla lotta contro l’erosione costiera, una cifra che supera di 100.000 euro quanto ricevuto lo scorso anno.

A queste risorse si aggiungeranno 125.000 euro stanziati direttamente dalle casse comunali, portando l’investimento complessivo per la stagione 2026 a 625.000 euro.

L’intervento previsto per quest’anno non è un’azione isolata, ma il cuore di una strategia pluriennale volta a rendere la spiaggia di Follonica resiliente e pronta per la stagione estiva, potendo contare già su tutte le altre protezioni a mare, come le barriere soffolte e i pennelli. Tutto ciò fa di Follonica un’eccellenza costiera.

Focus 2026: dopo aver lavorato sulle celle a nord nel 2025, quest’anno gli sforzi si concentreranno sul blocco centrale del litorale.

Continuità: parallelamente, verrà consolidata l’area già interessata dagli interventi dello scorso anno, garantendo un litorale uniforme.

I numeri: saranno immessi tra i 5.000 e 6000 metri cubi di sabbia fluviale di alta qualità, portando il totale del biennio 2025-2026 a ben 11.000 metri cubi.

“La scelta tecnica conferma l’utilizzo di sabbie di cava di fiume, selezionate per la loro compatibilità ambientale e l’ottima resa nel ripristino dei volumi dell’arenile. L’obiettivo è duplice: proteggere l’economia turistica e preservare il “polmone” sociale della comunità. La spiaggia è una ricchezza – dichiara Matteo Buoncristiani -. Ottenere 100mila euro in più rispetto allo scorso anno è il segno tangibile della bontà del nostro progetto e della costante interlocuzione con la Regione. Proteggere la costa non è una scelta, ma un dovere prioritario”.

Oltre agli interventi immediati di riprofilatura, il Comune sta portando avanti uno studio approfondito della dinamica costiera. L’indagine serve a monitorare due aspetti critici:

1. tenuta della spiaggia: valutare l’efficacia delle attuali barriere;

2. qualità delle acque: verificare il ricircolo idrico all’interno delle barriere soffolte per prevenire ristagni e garantire un mare sempre eccellente.