Immigrazione, Vasellini: “Da Popolari Civici nessuna soluzione concreta, ma solo proposte ovvie”

Grosseto. “Le dichiarazioni di Gabbrielli e Chelli sembrano scritte con il classico manuale del moderatismo di maniera: molte parole rassicuranti, qualche principio condivisibile e, soprattutto, nessuna soluzione concreta che non sia già ripetuta da vent’anni”.

A dichiararlo è Andrea Vasellini, consigliere comunale a Grosseto e referente del Generale Vannacci nel capoluogo maremmano.

“Parlano di ‘serietà ed equilibrio’, ma dimenticano che proprio l’equilibrio permanente, quello che non decide mai, è ciò che ha prodotto la situazione attuale – spiega Vasellini –. Se oggi l’Italia fatica a gestire l’immigrazione irregolare non è perché qualcuno propone soluzioni ‘troppo semplici’, ma perché per troppo tempo la politica ha preferito rifugiarsi dietro formule prudenti invece di affrontare il problema con chiarezza. Quando Gabbrielli e Chelli affermano che ‘chi è clandestino o commette reati deve essere rimpatriato’, dicono una cosa ovvia. Talmente ovvia che la condividerebbe qualunque cittadino dotato di buon senso. Il punto però è un altro: se questo principio è così chiaro, perché per anni è rimasto largamente inapplicato? Perché i rimpatri sono rimasti una promessa più che una realtà? Dire che ‘servono accordi bilaterali’ e ‘procedure più rapide’ è corretto, ma non è una proposta: è la descrizione di ciò che ogni Governo afferma da decenni senza riuscire a realizzarlo”.

“Anche il passaggio sull’integrazione attraverso il lavoro merita una riflessione meno superficiale. È vero che molte imprese cercano lavoratori. Ma confondere la gestione dei flussi migratori con il semplice fabbisogno di manodopera rischia di ridurre una questione di sicurezza, legalità e coesione sociale a un problema di collocamento professionale. Le politiche migratorie di uno Stato non possono essere dettate solo dalle esigenze contingenti del mercato del lavoro. La verità è che il discorso dei Popolari Civici appare come la classica posizione che tenta di stare in mezzo a tutto: abbastanza severa da parlare di rimpatri, abbastanza prudente da non mettere mai davvero in discussione il modello che ha prodotto l’immigrazione irregolare di massa. E in politica, spesso, stare sempre nel mezzo significa semplicemente restare fermi – termina Vasellini -. Mentre i problemi, nel frattempo, continuano a crescere”.