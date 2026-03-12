Home CronacaControlli dei Carabinieri nelle sale slot: sospesa attività, imprenditori denunciati, multe per 10mila euro
Controlli dei Carabinieri nelle sale slot: sospesa attività, imprenditori denunciati, multe per 10mila euro

di Redazione
Grosseto. Nel mese scorso i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando provinciale di Grosseto, nell’ambito di controlli finalizzati alla prevenzione delle ludopatie e del gioco d’azzardo nonchè alla verifica delle condizioni di salute e sicurezza delle strutture e dei luoghi di lavoro, hanno svolto numerose ispezioni presso sale slot di Grosseto e provincia registrando, in due locali, violazioni in materia di salute e sicurezza riguardanti la mancata sostituzione degli estintori, l’inefficienza delle porte antincendio, la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile, motivo per il quale, per tale ultima violazione,  è scattata anche la sospensione della  struttura, oltre alla denuncia alla Procura di Grosseto dei gestori di entrambi i locali, che devono ritenersi presunti innocenti fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Durante i controlli, sono state elevate sanzioni (amministrative e contravvenzionali) per un totale di 10.000 euro.

