“Mindcast & la Banca del Pensiero”: il Comune vara il progetto dedicato ai ricordi dei cittadini

Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato il progetto “Mindcast & la Banca del Pensiero”, inserito nell’iniziativa “La Biblioteca vivente”, che prevede la raccolta e l’archiviazione di testimonianze e memorie attraverso interviste tematiche, creando un vero e proprio archivio orale della comunità.

«Con l’approvazione del progetto ‘Mindcast & la Banca del Pensiero’, la nostra amministrazione conferma l’impegno a fare della biblioteca un luogo vivo di cultura e di dialogo, dove la memoria e le testimonianze della comunità trovano spazio e voce – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura, Luca Agresti . Attraverso questa iniziativa, inserita nel più ampio progetto “La Biblioteca vivente”, vogliamo valorizzare il patrimonio intellettuale e affettivo dei nostri cittadini, dando vita a un archivio orale che sarà un punto di riferimento per tutti. Le attività partiranno subito e invitiamo tutta la comunità a partecipare attivamente a questa esperienza condivisa».

Con questa iniziativa, l’amministrazione conferma l’impegno a valorizzare la biblioteca come luogo di partecipazione culturale e dialogo sociale.

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: