Parco del Diversivo: una giornata di raccolta dati per il progetto dedicato agli insetti impollinatori

L'iniziativa è in programma venerdì 13 marzo

Grosseto. “Venerdì 13 marzo, dalle 9.30 alle 13.00, unisciti a noi per sperimentare un progetto di citizen science dedicato ai nostri amici impollinatori!”.

A dichiararlo, in una nota, è il Comune di Grosseto.

“Ti aspettiamo al Parco del Diversivo per una giornata dedicata alla raccolta dati nell’ambito del progetto ‘Cross-Polli: Nation’. L’iniziativa prevede un momento di introduzione al progetto, seguito da attività di monitoraggio e raccolta dati dedicate alla biodiversità e agli insetti impollinatori – continua il comunicato -. L’attività è gratuita e aperta a cittadini e scolaresche ed è promossa dalla cooperativa Silva con il sostegno di Tef (Tuscany environment foundation) e del Comune di Grosseto”.

Per informazioni, è possibile consultare il sito www.crosspollination.it oppure contattare l’indirizzo e-mail info@silvacoop.com o il numero 375.5828328.

