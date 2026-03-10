Home Colline Metallifere“La Maremma per il Sì”: un incontro per approfondire i contenuti della riforma della giustizia
L'iniziativa è in programma giovedì 12 febbraio

di Redazione
Massa Marittima (Grosseto). Prosegue anche in provincia di Grosseto il ciclo di iniziative pubbliche per approfondire i contenuti della riforma della giustizia.

Giovedì 12 marzo, alle 18, nella sala maggiore della Misericordia di Massa Marittima, si terrà l’incontro dal titolo “La Maremma per il Sì”. Ad annunciarlo è Giacomo Picchi, presidente del comitato provinciale “Sì Riforma”, tra i promotori dell’iniziativa organizzata dai comitati “Giustizia Sì”, comitato “Sì Riforma”, “Sì per un giusto processo” e Comitato nazionale cittadini per il Sì.

L’incontro sarà moderato dall’avvocato Silvia Muratori e vedrà la partecipazione di numerosi relatori. Interverranno l’onorevole Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia, il dottor Giacomo Picchi, presidente del comitato provinciale “Sì Riforma”, l’avvocato Alessandro De Carolis Ginanneschi, del comitato “Giustizia Sì” e l’avvocato Paolo Bastianini, del comitato “Cittadini per il Sì”.

Previsti anche gli interventi di Daniele Brogi, consigliere comunale di Noi Moderati Udc, Andrea Maule, segretario provinciale della Lega, Alessandro Giuliani, consigliere comunale dei Repubblicani, e Cesare Spinelli, segretario provinciale dei giovani di Forza Italia.

“L’obiettivo – spiega Picchi è offrire ai cittadini un momento di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma e sulle ragioni del Sì al referendum, coinvolgendo rappresentanti istituzionali, professionisti e realtà civiche del territorio”

