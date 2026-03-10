Home AmbienteTutela dell’ambiente: il Comune firma un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free
Tutela dell’ambiente: il Comune firma un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free

di Redazione
di Redazione

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Comune di Monterotondo Marittimo ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, realtà impegnata nella lotta all’inquinamento da plastica e nella promozione di iniziative di tutela ambientale.

L’accordo

L’accordo, firmato dall’assessore comunale all’ambiente Monica Cavicchioli e dal referente provinciale di Plastic Free Gianluca Ranaldi, prevede l’organizzazione di giornate di raccolta dei rifiuti sul territorio, l’avvio di attività condivise di educazione ambientale nelle scuole e di campagne informative rivolte ai cittadini. L’intesa consentirà inoltre di semplificare il coordinamento tra il Comune e l’associazione nell’organizzazione delle attività di volontariato ambientale.

“La collaborazione con Plastic Free Plastic Free – dichiara l’assessore all’ambiente Monica Cavicchioli ci permette di coinvolgere ancora di più la comunità, le scuole e i volontari in azioni concrete per mantenere pulito il nostro territorio e diffondere una maggiore consapevolezza sui temi dell’inquinamento da plastica”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Giacomo Termine: “La tutela dell’ambiente è una priorità per la nostra amministrazione. Fare rete con associazioni attive e competenti come Plastic Free significa rafforzare il lavoro che stiamo portando avanti per rendere Monterotondo Marittimo sempre più attento alla sostenibilità e alla qualità del nostro territorio”.

La collaborazione tra il Comune e Plastic Free potrà inoltre contribuire al percorso verso il riconoscimento di Comune Plastic Free, assegnato alle amministrazioni che si distinguono per le politiche e le iniziative volte alla riduzione dell’inquinamento da plastica.

