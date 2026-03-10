Notte dei “cento giorni”: controlli a tappeto dei Carabinieri in città

Follonica (Grosseto). La notte dei “cento giorni” ha rappresentato una ulteriore occasione, per i Carabinieri di Follonica, per alzare il livello di vigilanza in città, nel corso di una nottata che si è confermata molto movimentata.

Oltre 10 i militari complessivamente impiegati, che hanno effettuato posti di blocco rinforzati in alcuni incroci stradali più esposti e percorsi da notevole traffico veicolare. Anche i locali di intrattenimento e i ristoranti sono stati attentamente monitorati, al fine di spegnere sul nascere eventuali situazioni di pericolo per i clienti.

I controlli

L’intervento principale e che ha assorbito maggiormente il dispositivo ha riguardato un cittadino straniero, arrestato al termine di un complesso intervento e per cui ieri, al termine dell’udienza di convalida, è stato condannato a due anni di reclusione, permanendo in custodia cautelare. L’uomo, in evidente stato di alterazione, era stato notato da alcuni cittadini mentre danneggiava delle auto in sosta.

Rapidissimo è stato l’intervento dei Carabinieri, i quali lo hanno avvicinato per calmarlo; l’uomo, ciononostante, dopo aver minacciato i militari con un mattone, si era dato alla fuga per essere poi raggiunto e bloccato poco dopo all’interno di un parco pubblico, dove aveva opposto resistenza ai militari. I successivi, rapidi accertamenti hanno permesso di attribuire alla sua mano i danneggiamenti poco prima segnalati, circostanza tenuta in debita considerazione dal giudice che ha così potuto valutare l’episodio nella sua interezza comminando una pena di due anni.

Il servizio straordinario ha inoltre permesso di segnalare alla Prefettura di Grosseto un giovane straniero, trovato nei pressi di una discoteca in possesso di circa 10 grammi di hashish. Sono state poi contestate 5 violazioni amministrative al Codice della strada ad altrettanti automobilisti. In tutto, sono state oltre 50 le persone controllate.