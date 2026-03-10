“Il Vescovo d’Arabia da via di Monte Pio al Bahrein”: pubblicato il libro su Monsignor Magliacani

Castel del Piano (Grosseto). Claudio Franci, ex sindaco di Castel del Piano, ha scritto un nuovo libro su Monsignor Luigi Irzio Magliacani, dal titolo “Il Vescovo d’Arabia da via di Monte Pio al Bahrein”.

“Ho avuto il modo di leggere in anteprima l’ultimo lavoro di Claudio Franci – spiega Renzo Bonelli -. Il libro, realizzato, arricchito e supportato grazie anche al contributo delle nipoti Marina e Lucia, del dottor Marco Farmeschi, di testimoni e supporter locali, ricorda e racconta la storia, la vita e le opere del Vescovo Monsignor Luigi Irzio Magliacani, detto il Vescovo d’Arabia, che nacque a Castel del Piano il 16 febbraio 1892″.

“Magliacani riuscì a valutare la situazione dopo la seconda Guerra mondiale e capì l’urgente necessità di Chiese e missionari in Somalia, Yemen e Bahrein, tanto che alcuni sceicchi emiratini donarono alla Chiesa cattolica alcuni terreni e presto furono costruite la chiesa di San Giuseppe ad Abu Dhabi e la chiesa di Santa Maria a Dubai – continua Bonelli –. C’è molta preoccupazione in questo momento perché tutta la sua opera morale e di pace, integrazione e collaborazione intrapresa, con gli eventi catastrofici della guerra in atto, rischia di essere distrutta, vanificata, e disattesi i suoi insegnamenti morali. Franci nel libro utilizza uno stile narrativo essenziale, scorrevole e a tratti molto piacevole, focalizzato sul grande ruolo avuto da Monsignor Magliacani nella sua funzione di rappresentante della Chiesa cattolica e che non ha mai dimenticato le sue origini. Infatti, Monsignor Magliacani, nei momenti di riposo, amava venire nel luogo natio, nella sua casetta di via di Monte Pio a Castel del Piano, e interagiva sistematicamente con la popolazione del luogo che aveva per lui una stima incommensurabile”.

“Nel libro, infatti, vengono riportati molti aneddoti raccontati con dovizia di particolari dalle persone che lo hanno conosciuto personalmente. Insomma, il libro procede tra la l’opera lasciata dal Vescovo e gli episodi che, come tasselli di un mosaico, compongono il ritratto di una vita intera dedicata al suo lavoro, non dimenticando mai le sue origini – termina Bonelli –. Una lettura quindi da non perdere. Domenica 15 marzo è prevista una funzione nella Chiesa piccina per ricordarlo”.