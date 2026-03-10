Torna il Mantovani International Guitar Festival: il programma del festival chitarristico

Follonica (Grosseto). Tutto pronto a Follonica per la nuova edizione del Mantovani International Guitar Festival, il festival chitarristico internazionale dedicato ad Alvaro Mantovani.

L’appuntamento con la 17ª edizione è dal 14 al 20 marzo e, in particolare, il 2026 renderà omaggio alla cultura latinoamericana con artisti provenienti dal Brasile, dalla Colombia, dal Perù, che si esibiranno in alcuni tra i luoghi più storici e suggestivi della città, come il Teatro Fonderia Leopolda, la sala Eugenio Allegri e il Museo Magma.

Rinomati maestri del panorama musicale italiano e internazionale non solo offriranno concerti d’eccezione, ma saranno anche disponibili come docenti, offrendo un’opportunità unica di apprendimento e crescita ai partecipanti. Il festival darà anche spazio ai giovani e promettenti studenti di chitarra, che saranno protagonisti di alcune attività del programma, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e stimolante. In questa edizione gli organizzatori hanno stretto una collaborazione con il Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo, che invierà un trio di chitarre che aprirà uno dei concerti in programma.

L’edizione del concorso, che negli ultimi anni è stata inserita nel festival, per il 2026 non sarà svolta per questioni logistiche e organizzative.

Il programma

Sabato 14 marzo, ore 21.15 – Sala Eugenio Allegri

“¡Viva Latinoamérica!” – Colori e profumi della musica sudamericana

Duo Equinox: Giovanni Lanzini al clarinetto, Fabio Montomoli alla chitarra

Martedì 17 marzo, ore 21.15 – Museo Magma

“La chitarra del futuro” – Concerto dei vincitori del concorso Migc 2025 e Lago d’Orta 2025

Manuel Toucinho (Portogallo) e Matteo Magaraci (Italia)

Mercoledì 18 marzo, ore 21.15 – Sala Eugenio Allegri

Colombia – “Ritmi del Caribe”

Mario Arévalo alla chitarra (Colombia), quintetto d’archi Allegro con brio e percussioni, Massimo Merone al violino, Debora Andolina, al violino, Giulia Bernardini, alla viola, Michele Lanzini, al violoncello, Francesco Bertini alle percussioni.

Giovedì 19 marzo, ore 21.15 – Sala Eugenio Allegri

Perù – “Eco delle Ande: corde e tradizioni andine”

Ricardo Villanueva, alla chitarra andina (Perù), Magali Revollar, canto tradizionale andino (Perù). Aprirà il concerto il trio di chitarre del Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo, con Cristiano Didio, Vedran Galicic, Luca Rossi.

Venerdì 20 marzo, ore 21.15 – Museo Magma

Brasile – “Sussurri di Samba: chitarra e anima”

Viaggio brasiliano con Moacyr Teixeira Neto (Brasile). Alle percussioni David Domilici.

Il primo concerto

Il Mantovani International Guitar Festival 2026 aprirà sabato 14 marzo, alle 21.15, nella sala Eugenio Allegri.

“¡Viva Latinoamérica! – Colori e profumi della musica sudamericana” inaugurano il Mantovani International Guitar Festival con il duo Equinox: Giovanni Lanzini (clarinetto) e Fabio Montomoli (chitarra).

Il programma propone un percorso che va dal virtuosismo brasiliano di Celso Machado alle atmosfere tanghere di Ástor Piazzolla, attraversando le melodie immortali di Antônio Carlos Jobim e la celebre La Cumparsita. Un concerto che miscela ritmi latini, momenti di improvvisazione e una raffinata intesa cameristica, capace di alternare passaggi lirici e tensioni ritmiche di grande impatto.

Il duo Equinox porta in scena arrangiamenti inediti e interpretazioni sentite, ideali per inaugurare la rassegna con calore ed eleganza. Il duo vanta un’intensa attività concertistica internazionale per prestigiose istituzioni musicali e numerose apparizioni radiofoniche e televisive (Rai1, Rai2, Rai3, Radio Vaticana, Radiotelevisione croata, ecc.). Tra le loro incisioni figurano produzioni per Emi Classic, Bongiovanni, Miki-Mako, Iktius, Ema Records, SaM e altre etichette; particolarmente significativi i cd “Canção do Amor” (2009) e “Ciao, Italia!” (2013) per Sam.

Da sempre attenti all’evoluzione del clarinetto e della chitarra nella musica da camera, Lanzini e Montomoli hanno ampliato un repertorio che spazia dalla Hausmusik ottocentesca ai più importanti autori italiani e latino-americani; il duo è inoltre spesso dedicatario di nuove composizioni contemporanee, alle quali sarà dedicato il prossimo disco del gruppo.

Ingresso gratuito.