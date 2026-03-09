Home AttualitàParto imminente: la bambina nasce in ambulanza durante il viaggio verso l’ospedale
Parto imminente: la bambina nasce in ambulanza durante il viaggio verso l’ospedale

Alle 11 di questa mattina è venuta alla luce Diara, collaborazione fra equipaggio del 118 e la Ginecologia di Grosseto

di Redazione
Grosseto. Questa mattina, poco dopo le 11, una bambina è nata mentre l’equipaggio del 118 stava trasportando la madre all’ospedale di Grosseto.

La chiamata al Numero unico d’emergenza 112 è arrivata dalla madre, a cui si erano rotte le acque. Diara, questo il nome della piccola, è venuta alla luce in ambulanza grazie all’assistenza del personale infermieristico e di soccorso presente sull’India dell’Anpas di Massa Marittima. L’équipe si è recata nell’abitazione della famiglia poco prima delle 11 ed è ripartita alla volta dell’ospedale Misericordia. Dopo pochi minuti è stato constatato il parto imminente e a quel punto il mezzo di soccorso si è fermato per garantire la migliore assistenza.

La piccola, del peso di 3,46 chili, si è subito attaccata al seno della madre, Maty. Entrambe sono risultate in buone condizioni, il mezzo è quindi ripartito per affidarle alle cure del personale della Uoc Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Grosseto, dove resteranno il tempo necessario prima della dimissione. In mattinata sono state raggiunte dal babbo, Mendy. Per la famiglia si tratta del terzo figlio.

“L’episodio conferma l’efficacia della rete dell’emergenza-urgenza della Asl Toscana sud est, la capacità di intervento dell’equipaggio del 118 composta da infermiera, volontario, autista – si legge in una nota dell’Azienda sanitaria e la collaborazione con il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

