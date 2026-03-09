Teatro e solidarietà alla Sala Eden: al via il Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari”

Grosseto. Il teatro amatoriale protagonista alla Sala Eden, il locale sulle Mura Medicee (bastione Garibaldi) di Grosseto, gestito dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, con il III Memorial “Franca Lodovichi e Antonio Lazari”, due persone e due artisti che tanto hanno dato alla comunità grossetana.

Dal 15 marzo al 10 maggio quattro compagnie di teatro amatoriale presenteranno i propri spettacoli con un obiettivo: raccogliere fondi da destinare al Comitato per la Vita Onlus e all’associazione La Farfalla – Cure palliative, in altrettanti pomeriggi dedicati all’arte e al gusto. Sì, perché alla fine di ogni spettacolo, che avrà inizio alle 17, è prevista la degustazione di prodotti del territorio.

Il programma

Si parte domenica 15 marzo con la compagnia “Ripartiamo da qui”, che presenta lo spettacolo “Pensionato alle rose” di Enrico Scaravelli. Si prosegue domenica 29 marzo con “La Baronessa Schiccherona” di Giulio Bucciolini, messo in scena dalla compagnia “TeatrArci” di Tatti.

Domenica 12 aprile a calcare le scene saranno gli “Attori per sbaglio” con lo spettacolo “Crobinson Rusoe” di Tommaso Fagan e Matteo Savonarola.

Domenica 19 aprile e domenica 10 maggio andrà invece in scena la compagnia di teatro amatoriale della cooperativa Uscita di Sicurezza, “Spazio scenico”, che presenterà rispettivamente “Trippa e poesia” di Massimo Beni e “Un cappello pieno di bugie” di Antonella Zucchini.

Ad accompagnare gli spettacoli ci sarà anche il gusto: sono infatti in calendario degustazioni di vini di produttori e cantine locali.

È possibile acquistare i biglietti (al costo di 10 euro) per assistere alle rappresentazioni in prevendita allo spazio polifunzionale “L’Abbriccico”, in via Lazzeretti 10 a Grosseto (aperto dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30), oppure il giorno stesso dello spettacolo alla Sala Eden.

Per informazioni è possibile contattare il numero 333.8825655.