Confesercenti: Salvatore Cavallaro confermato alla presidenza intercomunale della Costa d’Argento

di Redazione
Orbetello (Grosseto). «Vogliamo stare vicino alle aziende e sostenerle»: Salvatore Cavallaro, rieletto da poco alla presidenza intercomunale della Costa d’Argento per Confesercenti, ringrazia l’associazione di categoria e il direttore Andrea Biondi per la rinnovata fiducia oltre a tutti i soci.

«Voglio essere di supporto alla mia terra – continua Cavallaro , portando avanti i progetti già attivati, e stare vicino alle aziende per contrastare il calo del turismo».

Poi Cavallaro parla della situazione nella zona sud: «La laguna di Orbetello ad esempio: siamo partiti bene, siamo arrivati a buon punto, ma poi il progetto si è arenato e quindi vogliamo fare da sprone».

«Vogliamo prendere per mano le aziende del territorio»: Cavallaro interviene sul turismo.

«Bisogna diversificare la domanda e allungare la stagione – spiega Cavallaro –. Sappiamo che con la crisi e l’aumento dei prezzi la gente sarà più restia a muoversi, la situazione internazionale incerta potrebbe in parte incidere sul turismo straniero, anche per questo dobbiamo lavorare per essere appetibili per un turismo di prossimità».

Oltre a Cavallaro, l’assemblea ha riconfermato la presidenza: Massimo Lombardelli, Claudio Caldini, Gerardo Melchionda e l’aggiunta dell’associato Flaviano Carruana come neo componente, rappresentante locale per la categoria degli agenti di commercio.

